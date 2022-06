Deze weerbestendige cabriolets koop je voor 15.000 euro

Occasionselectie

BMW 3-serie Cabrio 2005 – 2013

Besturing, rijcomfort en wegligging zorgen elke rit voor een grote glimlach in deze BMW. Zodra de temperatuur dubbele cijfers kent, kan het dak eraf! Dat is bij deze 3-serie van staal gemaakt en bestaat uit drie elektrisch bedienbare delen. De kofferbak meet 350 liter, niet verkeerd voor een cabriolet. Een autobedrijf in Katwijk biedt een fraaie 318i (2011, 110.000 km) aan voor € 14.995.

Opel Cascada 2013 – 2018

Een Cascada is geen uitdagende sportwagen. De Opel rijdt wel heel gemakkelijk en vanwege de vorm van de voorruit kun je ook bij lagere temperaturen al plezierig open rijden. De bagageruimte is niet overmatig en valt lastig in te delen. De 1.4-liter turbomotor is voor veel Cascada-rijders sterk genoeg: het verbruik is 1 op 12. Bij een autobedrijf in Bolsward staat een grijze 1.4 Cosmo (2013, 111.000 km) voor € 14.900.

Volkswagen Eos 2006 – 2013

De Eos rijdt min of meer als een Golf: gemakkelijk, voorspelbaar en comfortabel. De dakconstructie weegt het nodige. Een 2.0 rijdt fijner dan een 1,4 en haalt 1 op 11. Het dak bepaalt ook dat de zitruimte achterin niet geschikt is voor volwassenen. ’Dicht’ is er 355 liter bagageruimte, ’open’ heel wat minder. Bij een autobedrijf in Goes stuiten we voor € 14.995 op een mooie zilvergrijze 2.0 TSI Highline (2012, 153.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 3-serie Cabrio

Als de benzinemotor van deze open BMW slecht loopt, zit de nokkenasverstelling waarschijnlijk vast. De Wegenwacht kan dat ter plekke herstellen. Dat geldt helaas niet voor een elektrische waterpomp die dienst weigert. Indien je dat niet tijdig opmerkt, treedt zware motorschade op.

Opel Cascada

De Cascada is verwant aan de toenmalige Astra. Een los contact tussen de accu en de zekeringkast maakt dat de motor niet wil starten. Dat lost de Wegenwacht eenvoudig op. Het relais van de brandstofpomp is een zwak punt: de Opel stopt er dan mee. Mits er aan zo’n relais valt te komen, vervangt de Wegenwacht het ter plekke. Dat geldt ook voor een kapotte krukas- of nokkenassensor.

Volkswagen Eos

De Eos is technisch een Golf. De T(F)Si-motoren kunnen bij hogere kilometerstanden wat olie verbruiken; controleer regelmatig het peil en vul zo nodig bij. Af en toe de voor- en achterbanden wisselen voorkomt dat de wielen gaan ’cuppen’. Om een weerbarstig cabriodak alsnog te sluiten, bestaat een noodoplossing waarvoor twee personen nodig zijn.

Ons advies

Dit soort modellen waren ooit in de mode, maar ze worden amper nieuw aangeboden. Klassieke cabriolets met een stoffen kap hebben de voorkeur. Wil je er toch eentje die weerbestendig is en fijn rijdt, dan zouden wij de BMW kiezen.

