Aston Martin DBS Superleggera Volante - Autovisie video

Het dak kan eraf bij deze Aston Martin DBS Superleggera en dus noemt Aston Martin deze versie traditioneel Volante. Want dat mooie woord gebruikt de Britse sportwagenfabrikant al sinds jaar en dag voor de open versies van haar auto's. Of deze DBS Superleggera Volante net zo'n feestbeest is als zijn Coupé-broer testen we op Spaanse bergwegen waar het volledige potentieel van deze superconvertible benut kon worden.