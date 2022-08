Deze kleine cross-overs koop je voor minder dan 10.000 euro

Occasionselectie

Fiat 500L 2012 – 2019

De Fiat 500 is heerlijk ruim. De achterbank is verschuifbaar, waardoor ook volwassenen prima achterin kunnen zitten. Heb je eerder ruimte in de kofferbak nodig, dan neemt de inhoud daarvan in een handomdraai toe van 400 naar 560 liter. Met een 1.4 liter viercilinder rijd je 1 op 15. Bij een autobedrijf in Rotterdam staat een witte 1.4 (2013, 81.000 km) voor slechts € 8.950.

Opel Meriva 2010 – 2017

De achterbank van de Meriva kan niet alleen verschuiven, maar ook verbreden: van twee- naar driepersoons. Met de bank in de achterste stand zitten volwassenen achterin als een vorst. Gevoelsmatig zit de bestuurder wat hoog. Vanwege die bijzondere bank is de Opel wel wat zwaarder. Dat werkt door in het verbruik: in een 1.4-liter benzineversie rijd je 1 op 13. In Purmerend heeft een grote dealer van een concurrerend merk voor € 9.980 een grijze 1.4 ’Cosmo’ (2014, 98.000 km).

Renault Captur 2013 – 2017

De Captur geldt als de ongekroonde koning van deze klasse. Enorm praktisch: zo kun je de achterbank verschuiven en bevat het dashboard een heuse opbergla. De bagageruimte varieert van 377- tot 455 liter (met de achterbank overeind!). Daarbij is de Renault ook lekker comfortabel. Het verbruik ligt rond 1 op 14. Een autobedrijf in Den Bosch adverteert met een witte ’Dynamique’ (2015, 154.000 km) voor € 9.999.

Oordeel van de Wegenwacht

Als de voeding van de zekeringkast wegvalt, doet de Fiat helemaal niks meer. De Wegenwacht kent een noodingreep waardoor je in elk geval verder kunt. Exemplaren met ’keyless entry’ starten niet als de batterij van de sleutel leeg is. Daarvoor bestaat ook een trucje, maar er moet een nieuw batterijtje in de sleutel. Dan is het cruciaal dat de PIN-code van de auto beschikbaar is.

Opel Meriva

Om de Meriva te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Soms werkt dat niet omdat de benodigde clip bij het pedaal niet goed zit. Vocht in een achterlicht zorgt voor allerhande elektronische storingen. Raakt de bedrading van de stuurbekrachtiging beschadigd, dan wil de Opel niet aanslaan. Een mooi klusje voor de Wegenwacht.

De Captur is best betrouwbaar, maar kleine storingen leiden tot alarmerende meldingen op het dashboard. ’Starten kan tot motorschade leiden’ klinkt ernstig, maar de motor start op zo’n moment überhaupt niet omdat de ladingssensor van de accu dienst weigert. De Wegenwacht verhelpt tijdelijk het probleem, maar het bewuste onderdeel moet naderhand worden vernieuwd.

Ons advies

Voor de Captur valt veel te zeggen, maar zijn populariteit heeft een negatieve uitwerking op de occasionprijzen. Voor hetzelfde geld koop je bij de concurrentie een jongere auto met minder kilometers. Kies voor de Fiat, als sympathieke outsider.

