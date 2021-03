Barbara fietst al twee weken door het land om horecaondernemers een hart onder de riem te steken

Financieel

Geen snellere uitbetaling steun voor horecaondernemers

Horecaondernemers krijgen geen snellere uitbetaling van de extra vaste lastenvergoeding (TVL). Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen tegen de Staat. Volgens de rechter is de brancheorganisatie niet-ontvankelijk.