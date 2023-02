Gemiddelde penislengte neemt toe; onderzoekers zijn bezorgd

Verschillende onderzoekers onder meer verbonden aan de Amerikaanse Stanford-universiteit, de Italiaanse Universiteit Sapienza Rome en Vita-Salute San Raffaele Universiteit in Milaan, wilden weten hoe het nou eigenlijk zit met de gemiddelde penislengte in erectie wereldwijd. Zij analyseerden van meer dan 55.000 mannen de gegevens die zijn verzameld van 1992 tot 2021.

Het team van onderzoekers heeft hun bevindingen onlangs gepubliceerd in The World Journal of Men’s Health. Eén van de conclusies die het team stelt, is dat de gemiddelde pennislengte in de afgelopen dertig jaar met zo’n 24 procent is gegroeid.

„De gemiddelde lengte in erectie is de afgelopen 29 jaar gestegen van gemiddeld 12,1 centimeter naar 15,2 centimeter”, concludeert hoofdonderzoeker en professor urologie Michael Eisenberg.

Eisenberg maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. „Elke verandering is zorgwekkend omdat ons voortplantingssysteem een belangrijk onderdeel is van de menselijke biologie”, zo stelt hij op Scope, de online blog van de Stanford-universiteit. „Wanneer we zo’n snelle verandering zien, dan is dat een teken dat er iets groots aan het gebeuren is in onze lichamen.”

Hoe het precies komt dat de penis in erectie gemiddeld langer wordt, is niet helemaal duidelijk. „We moeten proberen om erachter te komen wat de oorzaak is.”

Eisenberg zegt wel een vermoeden te hebben wat de groei veroorzaakt. Het milieu zou er iets mee te maken kunnen hebben. Ook blootstelling aan chemicaliën (bijvoorbeeld in verzorgingsproducten), een ongezonde leefstijl en overgewicht zouden kunnen leiden tot hormonale veranderingen die invloed hebben op de groei van het geslachtsdeel.