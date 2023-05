De toegang tot een dakterras realiseren? Dit zijn de opties

We zijn gezegend met een tuin. Vooral mijn meissie vindt dat heerlijk en zo zitten we bij de eerste zonnestralen al buiten te borrelen, met een fikkie. En een jas aan.

In Amsterdam was dat wel anders, daar hadden we een lang smal balkon in een tochtstrook. Hoe mooi het weer ook was, je waaide daar bijna altijd uit je hemd.

Andere stadsbewoners hebben een dakterras. Natuurlijk super om in het zonnetje over de stad uit te kijken. Maar hoe realiseer je de toegang?

Je ziet het veel in de stad: platte daken met een dakopbouw erop zodat er een vaste trap naar het dakterras kan worden gerealiseerd. Maar daar moet je een aparte vergunning voor aanvragen, naast de vergunning voor het dakterras zelf, uiteraard. Maar omdat een dakopbouw vaak het vooraanzicht van het pand verandert, wordt zo’n vergunning niet altijd verleend. Daarbij komt, maar dat is persoonlijk: het is niet heel fraai.

Er is een andere oplossing. Zonder vergunning, want je ziet het niet! Tenzij je met een helikopter over het dak vliegt... Een zogenoemd dakluik.

Die dakluiken zijn tegenwoordig superveilig. Ze zijn verkrijgbaar met HR +++-glas en zodoende goed geïsoleerd. Ze zijn vaak makkelijk elektrisch te openen en kunnen op meerdere standen open worden gezet om warme lucht te laten ontsnappen of te ventileren. Ze hebben een beveiliging zodat ze goed open blijven staan; handig dat zo’n ding niet dichtklapt als jij lekker van het zonnetje geniet.

Daarbij zorgt het ook voor meer natuurlijke lichtinval in je huis en zo’n dakluik kan ook in combinatie met een vaste trap.

Zo ben je niet gedoemd om via een ladder naar boven te stuntelen terwijl je een dienblad vol drankjes en hapjes probeert mee te zeulen.

Zitten er dan helemaal geen nadelen aan? Nou, goedkoop is het niet. Maar goed, als je geld voor een dakterras hebt...

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl