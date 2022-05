Zo haal je een luxe hotelsfeer in huis

Klassiekers

De matte verfkleur Olive nr 13 is een echte klassieker ter decoratie van de muur; warm, én op de natuur geïnspireerd. Vooral in een donkere kamer (slaapkamer!) komt deze kleur extra mooi tot zijn recht. Perfect te combineren met de nieuwe behangcollectie van Farrow & Ball in samenwerking met warenhuis Liberty London.

Royal suite

Ⓒ Slaapkamer Heirloom SS22 van John & Lewis

Maak van de slaapkamer een royale suite zoals je die in boetiekhotels ziet. Door een hoog en breed hoofdeinde te bekleden met een klassieke stof verhoog je het gevoel van luxe en comfort. Decoreer je bed met sierkussens en een gewatteerde op maat gemaakte plaid van zacht fluweel en een klassiek paisley patroon voor de perfecte styling.

Magie uit Egypte

Ⓒ Les Merveilles d Egypt van Piere Frey

Geïnspireerd op de eeuwenoude Egyptische cultuur is de nieuwe stoffen behangcollectie ‘Les Merveilles d’Egypt’ een sfeervolle verrijking voor het interieur. Door meerdere gedessineerde stoffen te combineren in één gordijn en af te werken met een geborduurde band of franjestrook ontstaat het gevoel van grandeur. .

Kleur

Ⓒ Farrow & Ball

Blauw is zo’n beetje iedereens favoriete kleur. Het effect ervan in het interieur is verkoelend en chic. Denk daarbij ook aan het schilderen van de luiken, kozijnen en het plafond voor een groots effect. De verfkleuren van Farrow & Ball hebben extra veel kleur pigmenten waardoor er nog meer diepte ontstaat als het daglicht erop schijnt. De kleuren komen overeen met de stoffen en het behang ontworpen door designer Poppy Meadowfield die daardoor sfeervol kunnen worden gecoördineerd.

Farao

Ⓒ Les Merveilles d Egypt van Pierre Frey

Decoreer de ramen en wanden met kleuren, dessins en kunstwerken zoals de farao’s dat deden. Deze blind van Pierre Frey met daarop Egyptische hiërogliefen zijn een replica van de ‘echte’ kunstwerken zoals ze in het Louvre te zien zijn.

Vintage en natuur

Ⓒ behang Aude van mues-design.com en kastje Floral van Svenskt Tenn

In de jaren vijftig was het al populair om de natuur in huis te halen. Het vintage kastje ontworpen door Josef Frank van Svenskt Tenn laat zien hoe kasten in die tijd ook al bekleed werden met behang. Heb je een saaie wand in de hal? Probeer dan eens een hip bloemenbehang! Mix met grafische zwart-wit tegels op de vloer en verf de rest van de wanden en het plafond in zomerse kleuren.

New York als inspiratie

Ⓒ geborduurde wanden van designer Kit Kemp

Nu we weer mogen reizen staat New York boven aan de lijst van veel mensen. Vergeet daar dan langs te wippen bij het gerenoveerde restaurant ‘Palette Café’ in warenhuis Bergdorf Goodman. Je kunt hier genieten het ‘over-the-top’ gedecoreerde interieur van designer Kit Kemp.