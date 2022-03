Jaap Prent (85) bouwde maar liefst 53 modelschepen: ’Het zit in m’n bloed’

Wie: Jaap Prent (85)

Beroep: oud-slager

Klus: modelschepen bouwen

Duur: ongeveer een jaar per schip

Zolang hij zich kan herinneren, is Jaap Prent geïnteresseerd in boten en schepen. Als kleine jongen verzamelde hij graag oude blikken en bussen waar hij ijzerdraad omheen bond. „Dan had ik opeens een bootje.” Toen hij in de twintig was, waagde hij zich aan een modelschip. „Ik kocht gewoon een doos waar alles al in zat. Het enige wat ik hoefde te doen, was de onderdelen in elkaar zetten.”

Toch was dat het begin van een grote hobby. „Ik heb me weleens afgevraagd: waarom wil ik schepen bouwen en geen vogelhuisjes of iets dergelijks? Maar het zit blijkbaar in mijn bloed. Mijn moeders meisjesnaam was Bark, dat is een grote driemaster. Op een gegeven moment ontdekte ik dat mijn voorouders scheepsbouwers waren.”

Tekening

Prent maakte de eerste jaren vooral zeilboten. Later kreeg hij vooral interesse in stoomschepen. In totaal bouwde hij er 53. Zo maakte hij onder meer de Ada van Holland uit 1879, een voormalig Texelse veerboot, en radarschip Queen of the South (1853). Ook waagde hij zich aan een vlet. „Misschien wel mijn favoriet omdat ik daar zelf met veel plezier mee heb gevaren.” Zijn laatste project was het nabouwen van de LA Dives, het eerste schip dat een lijndienst tussen Calais en Dover uitvoerde.

Bouwde hij ooit modelschepen aan de hand van een kant-en-klare doos, alle schepen die erna kwamen, maakte hij aan de hand van originele werftekeningen die hij zelf op schaal verkleinde.

„Hoewel het niet altijd makkelijk was, lukte het me toch altijd om een tekening te bemachtigen. Die dingen zijn wel een paar meter lang, dus ik ik rolde ze op de grond uit en sloeg wekenlang aan het rekenen.” Een tijdrovende klus. „Maar zo kom je precies te weten hoe het schip in elkaar zit.”

Prent maakte alle schepen van hout. Voor de romp gebruikte hij vaak iepenhout en voor de dekken eikenhout. De spanten zijn van triplex.

Priegelen

Omdat het „allemaal priegelwerk” is, gebruikte de Amstelvener vooral gereedschap waarmee hij fijne handelingen kon uitvoeren. „Met pincetten, nijptangen en een kleine boormachine ben ik gemiddeld een jaar met een schip bezig geweest.”

Een paar jaar geleden moest Jaap Prent vanwege een medische aandoening helaas stoppen met zijn hobby. „Ik kan geen pincet meer vasthouden”, vertelt hij. „Gelukkig heb ik genoeg schepen gemaakt waarvan ik jarenlang kan genieten.”