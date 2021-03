Zo maak je Thaise kabeljauw volgens het recept van topkok Mike Cornelissen

Nodig voor 4 personen

700 gr kabeljauwloin

300 gr grof zeezout

20 gr geraspte gember

rasp van ½ limoen

2 fijngesneden serehstengels

1 fijngesneden Spaanse peper

100 gr gepofte rijst

100 gr gehakte gesuikerde pinda’s

2 fijngesneden bosui

½ bos fijngesneden koriander

½ bos fijngesneden Thaise basilicum

Tamarindesaus

3 eetl tamarindepasta

2 eetl hoisin

½ eetl sake

½ eetl mirin

sap van ½ limoen

Kokossaus

0,5 l kokosmelk

2 eetl vissaus

1 eetl sushi-azijn

½ fijngesneden rode peper

1 limoen (rasp en sap)

3 fijngesneden serehstengels

2 cm fijngesneden laos

3 limoenblaadjes

1½ theel maizena

Bereiding:

Meng zeezout, gember, limoenrasp, sereh en Spaanse peper. Leg kabeljauw 45 min. in dit mengsel zodat het helemaal is bedekt. Spoel kabeljauw met koud water af en droog in theedoek. Snijd in 4 stukken en bak aan één zijde mooi krokant. Lak deze zijde af met de tamarindesaus. Leg stukken vis in een ovenschaal, dek af met huishoudfolie en zet ca. 22 min. in een voorverwarmde oven op 55 graden. Haal vis uit oven en bedek met gepofte rijst, pinda’s, bosui, koriander en de Thaise basilicum. Breng voor kokossaus alle ingrediënten, behalve maizena, aan de kook, zet vuur uit en laat 30 min. staan met deksel op de pan. Zeef en bind met maizena. Serveer kabeljauw met kokossaus en (gebakken) rijst.