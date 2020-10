Recept van de dag: Alle kleuren goud Suquet

Een voor op de terugweg op de boot en een keur van vissen aan boord. Maar een beetje minder mag ook wel. Weet je wat, we maken gewoon een beetje meer Hollandse versie. Zo een waarbij je alleen even bij de viswinkel langs hoeft. Je hebt er als basis sofrito voor nodig. Klinkt heel moeilijk maar het is gewoon tomaat met ui, half uur pruttelen en dan door de bolzeef. Je kan het ook kant en klaar kopen.

Doe olijfolie en sofrito in een diepe pan, laat even pruttelen. Voeg bouillon toe en doe er de aardappel bij, laat zachtjes koken tot de aardappels driekwart gaar zijn. Voeg nu poon en heek toe. Laat op laag vuur 5 minuten koken. Nu mogen de gamba’s er bij. Zijn de aardappels zo goed als gaar? Dan is het tijd voor de mosselen. En de peterselie. En nu laat je het geheel pruttelen tot de mosselen opengaan. Wat een rijkdom, alle kleuren goud op je bord.

Nodig voor 4 personen:

• 2 eetl olijfolie

• 6 eetl sofrito

• 300 ml visbouillon

• 300 gr aardappelen, geschild in blokken (vastkoker)

• 120 gr poonfilet

• 120 heekfilet

• 4 gamba’s

• 200 gr mosselen

• 2 eetl peterselie, fijngehakt

• peper en zout