Premium Het beste van De Telegraaf

In Auvers-sur-Oise bracht de kunstenaar de laatste maanden van zijn leven door In de voetsporen van Van Gogh

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het korenveld in Auvers dat Vincent zo graag schilderde.

Vincent van Gogh bracht de laatste twee maanden van zijn leven door in Auvers-sur-Oise, een schilderachtig dorp ten noorden van Parijs. Het plaatsje is uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord voor fans van de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar. „Wij spreken niet over toeristen, maar over pelgrims”, zegt Dominique Janssens, eigenaar van Auberge Ravoux waar de schilder tot zijn dood op 29 juli 1890 verbleef.