Tilburg is spannend met een rauw randje

De spelende kinderen onder ons worden steeds kleiner, het uitzicht steeds mooier. Het kost wat inspanning, maar zodra we bovenin de 37 meter hoge Kempentoren staan, kunnen we mooi uitkijken op de stad en de buitengebieden.

We staan middenin het Spoorpark, voor Tilburgers een geliefde ontmoetingsplek van zo’n vijftien voetbalvelden groot waar genoeg te doen is. Tuurlijk, je kunt bij mooi weer lekker op een kleedje picknicken in het gras. Maar wie in is voor meer actie kan er ook beachvolleyballen, basketballen of skaten in een speciaal daarvoor aangelegd skatepark.

Dat was tot een paar jaar terug wel anders. Tot 2019 was het stadspark niet veel meer dan een verwaarloosd braakliggend terrein aan het spoor. Via een burgerinitiatief stuurden Tilburgers ideeën in om het braakliggende terrein op te knappen. Het park heeft nu zelfs een stadscamping.

Voor kunstliefhebbers heeft het park het opvallende kunstwerk De Rits. De Tilburgse kunstenares Marieke Vromans liet zich voor haar werk inspireren door het gegeven dat het park mensen samenbrengt.

Het Spoorpark is een van de vele nieuwe interessante plekken die de stad erbij heeft gekregen. Jarenlang stond de industriestad bekend als een ietwat treurige stad die nou niet per se als moeders mooiste werd gezien. Maar de stad heeft zich getransformeerd tot een heel verrassende stad met leuke hotspots.

Sfeer

Tilburg is opgebouwd uit negen zogenaamde sfeergebieden; ieder met een eigen karakter. Een van onze favorieten is de Spoorzone, waar zich het Spoorpark bevindt.

Het Spoorpark is dé ontmoetingsplek.

Het industriële verleden is op vele plekken voelbaar en toch is het tegelijkertijd ook hip en modern. Neem bijvoorbeeld LocHal, de voormalige NS-werkplaats die is getransformeerd tot culturele hotspot. Je vindt er naast een bibliotheek ook het StadsCafé en een expositieruimte. Vlak daarnaast Gourmet Market in een opgeknapte loods met zestien verschillende eetzaakjes onder één dak.

In ’s werelds grootste kunstdoolhof Doloris' Meta Maze laten we ons compleet verrassen (en zelfs blinddoeken!). Al schuifelend banen we ons een weg richting het begin van het doolhof. Zodra we het teken krijgen dat de blinddoek af mag, wanen we ons in een fantasiewereld. Een soort Alice in Wonderland met meer dan veertig kamers vol gekke objecten en verstopte doorgangen. We ontdekken en klimmen en verdwalen meerdere keren, maar na veertig minuten lukt het ons toch om de uitgang te vinden.

Aandenken

Eigenlijk zouden we Doloris' Meta Maze best voor een tweede keer willen doen, als is het maar om ook de rest van de kamers te zien. M

aar er is veel meer te ontdekken. Zo zijn in sfeergebied het Dwaalgebied verschillende straten versierd met streetart en stadsgedichten en is de Piushaven, een voormalige industriehaven, een gezellige boulevard.

Het Museumkwartier is het sfeergebied waar je meer komt te weten over het textielverleden van Tilburg, maar ook over de schouders van kunstenaars meekijken. Extra leuk: je kunt er ook zelf aan de slag! Zo ontwerpen wij in de DesignStudio sokken die vervolgens ter plekke op de breimachines wordt gemaakt. Het perfecte aandenken aan een geslaagde stedentrip!

Doen

Verdwalen

Alice in Wonderland-achtige taferelen bij Doloris’ Meta Maze.

Ontdek, klim en klauter in Doloris’ Meta Maze. Het is de bedoeling dat je ’s werelds grootste kunstdoolhof met ruim veertig verschillende kamers in je eentje en zonder telefoon betreedt, zodat je wordt gedwongen op je eigen zintuigen en creativiteit te vertrouwen.

doloris.nl

Ontwerpen

In het Textielmuseum kun je meekijken met de kunstenaars. Ⓒ Josefina Eikenaar

In een oude textielfabriek in het Museumkwartier bevindt zich het TextielMuseum waar je van alles te weken komt over de geschiedenis van textiel in Tilburg. Midden in het museum zie je bij het TextielLab met eigen ogen hoe kunstenaars van over de hele wereld te werk gaan. Het is er ook mogelijk om er je eigen sokken of sjaal te ontwerpen.

textielmuseum.nl

Shoppen

In de grote winkelstraten van het centrum tref je een mix van grote merken en kleinere lokale ondernemers. De sfeervolle speciaalzaakjes van die laatste groep bevinden zich vooral in het Dwaalgebied met zijn statige herenhuizen.

Spiegel

Kunstwerk Sky Mirror bij museum De Pont.

Liefhebbers van hedendaagse kunst kunnen hun hart ophalen in De Pont, gevestigd in een voormalige wolspinnerij. Op het plein voor het museum staat de Sky Mirror; een zes meter hoog roestvrij stalen kunstwerk van de Britse kunstenaar Anish Kapoor. Langzaam voorbijtrekkende wolkenvelden, een vogel in de lucht; dit kunstwerk ziet er nooit hetzelfde uit.

depont.nl

Culturerele hotspot

De LocHal, de oude locomotiefhal pal achter het station is een imposant gebouw waar het NS-verleden goed te voelen is. Zo zijn de bloembakken gemaakt van oude wagons. LocHal is een culturele hotspot met onder meer bibliotheek, expositieruimte en café.

lochal.nl

Groen

Je zou het misschien niet denken van een industriestad, maar voor groen hoef je niet ver te zoeken. De stad is namelijk omringd door mooie bossen en natuurgebieden, zoals Stadsbos013: een uitgestrekt natuurgebied aan de rand van de stad. Of het Stadswandelbos in Tilburg-West. Een stadspark vol met onder meer sequoia’s, mammoetbomen en moerascipressen. Ook leuk voor kinderen vanwege de kinderboerderij en speeltuin.

tickettotilburg.nl

vvvtilburg.nl

Eten, drinken, slapen

Chocolade

De kunstige chocolade van Friandries.

De kleurrijke chocolaatjes van Friandries zijn bijna te mooi om op te eten. Toch doen! Het is vooral de avontuurlijke chocoladeliefhebber die hier aan zijn trekken komt. Niets aan de eetbare kunstwerkjes van de Tilburgse chocolatier Dries Michels is standaard. Je hoeft hier dan ook niet de welbekende smaken te verwachten, maar juist heel verrassende combinaties. Wat dacht je van balsamico en blauwe bes of zoute drop en passievrucht? friandries.nl

Restaurant aan het water

In de levendige Piushaven barst het van de culinaire hotspots, zoals restaurant RAK, direct aan het water op de middenpier. De menukaart is niet overdreven uitgebreid en dat vinden we eigenlijk wel fijn. Lekker overzichtelijk en de gerechten hebben, zoals RAK het zelf omschrijft „een klassieke basis met weinig tierlantijnen”. restaurantrak.nl

Foodhal

Smullen bij Gourmet Market Central Station.

Of je nou gaat voor een snelle hap of uitgebreid gezellig tafelen met vrienden en familie; bij het vorig jaar geopende Gourmet Market Central Station, hoef je je geen zorgen te maken of de menukaart je wel aanspreekt. Je vindt hier zestien verschillende keukens in één foodhal. De sfeer is ongedwongen en gezellig. gourmetmarket.nl

Drankje op het dakterras

Tegenwoordig vind je in elke stad wel een hippe rooftopbar, maar Tilburg heeft de grootste van de Benelux! Bij Doloris, dat hoort bij het kunstdoolhof Meta Maze, kun je terecht voor kleine gerechten uit de fusion-keuken die ideaal zijn om te delen. Denk aan mosselen met groene curry, gyoza’s of beef tataki. Doloris is trouwens ook een aanrader als je ’s avonds zin hebt in een cocktail. Lekker nippen op twintig meter hoogte met mooi uitzicht op de stad! doloris.nl

Bier bij de monniken

Iets buiten de stad ligt Abdij Koningshoeven waar sinds 1884 trappistenbier La Trappe wordt gebrouwen. De trappistenbieren worden nog altijd door de monniken getest op geur, smaak, helderheid. Je kunt een rondleiding boeken door de brouwerij of lunchen en bier drinken in het proeflokaal. De gerechten worden zo veel mogelijk bereid met biologische producten uit de Brabantse Kempen. latrappetrappist.com

Kamperen

In het Spoorpark, op loopafstand van het station, vind je Stadscamping Tilburg die volledig op vrijwilligers draait. Van het voorjaar tot eind oktober kun je hier naar hartenlust komen kamperen in een (huur)tentje op het veld of in een oude houten treinwagon. De camperplaatsen zijn 365 dagen per jaar geopend. stadscampingtilburg.nl

Duurzaam slapen

Slechts 25 vierkante meter groot en toch is Roots Tiny House van alle gemakken voorzien zoals een keuken, badkamer en comfortabel tweepersoonsbed. Maar bovenal is het heel duurzaam: het sfeervolle huisje is gas- en CO₂-loos en circulair. hostelroots.nl