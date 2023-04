Het gaat iets beter met de straatdieren in Thailand

Een paar weken geleden was ik weer in Thailand om straathonden en -katten te helpen. In eerste instantie om ze te castreren en te steriliseren en uiteraard ook om andere operaties te doen en problemen op te lossen. Het was weer een mooie reis, ik heb hard gewerkt om dieren te kunnen helpen.

De meeste Thai hangen het boeddhisme aan, een levensovertuiging met ontzag voor dieren. Hierdoor wordt voor veel beesten liefdevol gezorgd, maar daardoor valt het inwoners ook zwaar om dieren te laten inslapen.

Als een dier duidelijk lijdt en niet meer beter kan worden, ben ik van mening dat het moet worden ingeslapen, maar ik kan dat in Thailand niet altijd goed overbrengen. Sterker nog: ik mag er officieel niet zelfstandig als dierenarts werken omdat mijn diploma niet wordt erkend. Daarom ben ik afhankelijk van instemming met euthanasie als ik denk dat dit nodig is. Daarin sta ik soms lijnrecht tegenover de mening van de mensen.

Inmiddels kan ik ermee omgaan, ook al is het met pijn in het hart. Ik kom om dieren te helpen en vooral om te voorkomen dat er meer straatdieren worden geboren.

Advies

Als bij zielige gevallen naar mijn mening wordt gevraagd, zal ik die geven en ik adviseer de dierenverzorgers gevraagd én ongevraagd. Dan is het aan hen om hiermee in te stemmen of niet. Ik kom niet om te oordelen maar om problemen op te lossen.

Gelukkig verschillen we maar bij een klein deel van de dieren van mening wat het beste voor ze is. Hierdoor is er een werkbare situatie, is er onderling vertrouwen en kan ik mijn werk doen. Het is sowieso niet eerlijk, denk ik, om met je westerse blik te oordelen over hoe dieren in Thailand leven en hoe ze worden gehouden.

Uiteraard is dierenmishandeling nooit acceptabel maar als er weinig welvaart is, is het leven voor mens en dier nu eenmaal zwaarder.

Gelukkig zie ik dat het in veel gebieden in Thailand door de jaren heen beter gaat met de dieren die op straat leven. Het zijn er steeds minder, ze zijn minder mager en hebben minder ziektes.

