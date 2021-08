Dit mag nooit weg: oude huistelefoon

Eddy Grijpstra is geboren en getogen in de binnenstad van Dokkum. „Beneden was een oud winkelpand waar een grossierderij in garen, handdoeken en beddengoed was gevestigd. Mijn vader werkte daar.”

Die grossierderij zat aan de achterzijde. „De voormalige winkel heb ik alleen leegstaand gekend. Daar stonden nog spullen van de vorige uitbater: lange toonbanken met laden, glazen vitrinekasten, een stelling langs de wand en kristallen lampjes aan het plafond.”

De familie Grijpstra placht hier de fietsen te stallen en Eddy zette er later zijn brommer neer. „In die winkel hing een oude huistelefoon die werd gebruikt om in het magazijn te checken of bepaalde spullen op voorraad waren.”

Zoals kinderen anno 2021 de hele dag met een mobieltje in hun handen lopen, zo graag speelde kleine Eddy met de telefoons. „Mijn vader heeft zijn hele werkzame leven bij die grossierderij gewerkt en dat bovenhuis bewoond.”

„Pas in 1984, mijn vader was toen overleden, is alles verkocht en verbouwd. Alle oude spullen werden eruit gesloopt.”

Eddy heeft toen snel beide huistelefoons gered. „Net als de kristallen lampjes. De telefoons zijn bij mij aan de wand bevestigd en ook de lampjes doen nog dienst. Een waardevolle herinnering aan mijn jeugd.”

De volwassen kinderen van Eddy zijn er niet weg van. „Ik hoop dat de telefoons te zijner tijd toch een mooi plekje bij hen in huis krijgen. Anders zijn er ook vier kleinkinderen die het misschien leuk vinden om een bijzondere herinnering aan opa en oma te krijgen.”

