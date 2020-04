Familierecept: mijn eerste saté

Het familierecept van deze week komt van Reny van Beek: zelfgemaakte saté.

Saté, dat was een beetje wennen. Althans, voor Reny van Beek. Tot aan Oostenrijk. „Zo’n 50 jaar geleden, toen we alleen van bami en nasi uit blik hadden gehoord, werden we door vrienden uitgenodigd saté te komen eten, gewoon op een avond om 20.00 uur. Ze hadden een bakkerij annex kruidenierswinkel in ons kleine dorpje Terschuur. Gewoon bakken in de koekenpan met zelfgebakken stokbrood, heerlijk!

Sindsdien maak ik het nog altijd volgens dat recept, in het begin als we bezoek kregen en daarna vooral met de familie-barbecue, nog steeds.

We namen zelfs de ingrediënten mee naar het pension in Oostenrijk waar je ook met alle gasten, vooral Duitse, samen ging barbecueën. Hadden ze nog nooit van gehoord! Maar lekker dat ze het vonden!”

Recept voor een gezellige tafel vol saté Babi:

500 gr Varkensvlees van de haas

20 gr Boemboe satépoeder, ½ theel sambal

Zout en peper, 4 eetl katjap manis.

Voor de satésaus:

500 gr Calvé pindakaas, 1 dl Ketjap manis, ½ theel Sambal, ½ l melk, beetje knoflookpoeder, uienpoeder en bruine suiker.

Sap van 1 citroen, 20 gr satépoeder en 1 eetl tomatenketchup.

Vlees in blokjes en lekker lang marineren in boemboe satépoeder, ketjap en sambal. Dan op stokjes rijgen. Voor de saus beginnen met melk en ketjap en als allerlaatste de pindakaas beetje bij beetje erbij en langzaam verwarmen.