Recept van de dag: Ananas en komkommer

Rooster de pinda's in een pan zonder vet op middelhoog vuur goudbruin. Even laten afkoelen en grof hakken. Maak een dressing van sojasaus, vissaus, limoensap en suiker.

Schil de ui, halveer en snijd in fijne ringen. Schil de ananas en snijd in blokjes van 2-3 cm. Schil ook de komkommer en snijd deze in stukjes van ongeveer dezelfde grootte. Meng ui, ananas, komkommer en chili met de dressing en strooi de pinda's erover. Perfecte salade, kan overal bij. Van mij mag het warm blijven!

Nodig voor twee tot vier personen:

1 halve ananas

1 komkommer

1 rode ui

2 handenvol pinda's

1 rode chilipeper, fijngehakte of gedroogde chilivlokken

2 eetl vissaus

2-3 eetl lichte sojasaus

Sap van 1-2 limoenen

½ eetl suiker