Waarom hebben dino’s in films geen verentooi?

In 2012 werd in China het skelet van een tyrannosaurus gevonden, de Yutyrannus, die veren had. Het beest was negen tot twaalf meter lang. Ondanks dat bewijs was ook de T.Rex in de vervolgfilms Jurassic World uit 2015, 2020 en 2022 nog steeds geschubd.

Kip

„We wilden dat de dinosauriërs er vreeswekkend uitzagen, en dat betekende grote tanden en een geschubde huid. Een gevederde T.Rex zou hebben geleken op een uit de krachten gegroeide kip” citeert de beroemde Britse dinoprof Michael Benton een van de filmproducers.

Beenplaten

De hoogleraar paleontologie aan de universiteit van Bristol legt in zijn nieuwste werk Dinosauriërs. Hoe ze er werkelijk uitzagen (Uitgeverij Noordboek) uit dat sinds in de 19e eeuw de eerste dino’s werden ontdekt het beeld bestond dat zij waren bedekt met schubben of osteodermen, beenplaten verankerd in de huid, net als moderne reptielen. Dat kwam omdat osteodermen, aangezien die uit been bestaan, het vaakst bewaard blijven.

Dino’s worden in films en pretparken nog steeds kaal, groenbruin en geschubd afgebeeld. Ⓒ FOTO ROEL DIJKSTRA

Sinds in 1995 in China gevederde exemplaren werden ontdekt is dat beeld echter gekanteld. „Al snel lieten de Chinese fossielen elke type veer zien dat we kennen van moderne vogels, en nog een paar meer”, aldus prof. Benton. „En dat betrof niet alleen de kleinere theropoden (tweevoetige vleesetende dino’s red.); sommige grotere, zoals de negen meter lange Tyrannosauriër Yutyrannus, hadden veren.”

"Veren voor isolatie, balts en camouflage"

Verder leek het er volgens hem op dat behalve theropoda en vogels ook ornitischiërs, plantenetende dino’s, voorzien waren van pluimage. „Dat was een sterke aanwijzing dat alle dinosauriërs veren hadden, en dat de oorsprong van veren terugging tot lang voor de eerste vogels.”

Pigmenten

De kleuren van de verenpracht stellen paleontologen vast door in een fossiele veer of haar de melanosomen op te sporen. Dat zijn pakketjes met verschillende soorten melanine, biologische kleurstoffen of te wel pigmenten.

Vliegende dino’s, zoals deze Pterosaurus Thapunngaka, evolueerden uit landdino’s. Ⓒ FOTO UQ'S SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCES

Maar vlogen de dino’s dan ook met die bonte pluimen? In eerste instantie niet, dat gebeurde pas tussen de 200 en 150 miljoen jaar geleden, toen de vogels evolueerden uit de dertig tot tachtig miljoen jaar oudere theropoden. Ze dienden aanvankelijk alleen voor warmte, om signalen te geven, – de kleurige strepen en markeringen waren daar handig voor, onder andere tijdens de balts – en als camouflage.

Isolatie

„Veren evolueerden duidelijk niet eerst voor het vliegen, maar voor isolatie en mogelijk, daarna, voor expressiegedrag en ten slotte voor het vliegen”, besluit prof. Benton.