Springende, zeer zeldzame voshaai gespot bij de Wadden

Een voorbijganger op een boot had de beelden gemaakt en opgestuurd naar Ecomare om te vragen om welke haai het gaat. Ecomare laat op zijn site weten dat het een voshaai betreft, die zeer zeldzaam is in de zuidelijke Noordzee.

Een voshaai is makkelijk te herkennen aan zijn extreem lange staartvin. Het is een grote haaiensoort die tot 6 meter lang en meer dan 400 kilo zwaar kan worden. De filmer schatte de lengte van de haai die hij vastlegde op ongeveer 3 meter.

’Superzeldzaam’

Een conservator van het natuurcentrum spreekt van "een superzeldzaam beest" en zegt dat de voshaai over heel de wereld steeds minder voorkomt. Dat komt onder andere door de visserij en doordat ze zich langzaam voortplanten. Er wordt niet actief op de voshaai gejaagd, maar ze worden wel als bijvangst gevangen. Het is voor de conservator de eerste keer dat hij bij Ecomare een melding van een voshaai heeft binnengekregen.

