Chagrijnig? Zo kom je er vanaf

Allereerst: er is niets mis met chagrijnig zijn. Maar mocht het steeds vaker gebeuren, of je buien houden steeds langer aan, kom dan in actie. Door anders te gaan denken, vooral.

Accepteer

Op het moment dat je een chagrijnige bui voelt opkomen, probeer je dit gevoel normaliter zo snel mogelijk te onderdrukken. Dit is een normale reactie, maar niet zo effectief. Want verzet intensiveert je gevoelens: je raast van medium chagrijnig al snel door naar maximaal chagrijnig.

Met mindfulness echter accepteer je wat je op dit moment ervaart. Je voelt je chagrijnig? Okay, dat is gewoon hoe het nu is. Laat die chagrijnig bui er nu maar helemaal zijn: het is er toch al. Veroordeel deze gevoelens niet, maar geef ze daarentegen alle ruimte. Je zult merken dat het negatieve gevoel direct een stuk minder wordt.

Laat los

Om te kunnen loslaten, moet je eerst onderkennen dat het chagrijnig zijn an sich geen probleem is. Het is je oordeel over chagrijnig zijn — dat chagrijnig zijn fout is, dat chagrijnig zijn je niet zou moeten overkomen, dat iemand jou dit heeft aangedaan — dat je een naar gevoel geeft. Op het moment dat je inziet dat deze oordelen niets meer zijn dan onschuldige hersenactiviteit, hoef je zelf geen moeite te doen om los te laten.

Lekker praktisch: Zet een timer

Stel paal en perk aan het piekerdenken: geef jezelf bijvoorbeeld vijf minuten om boos, bang of geïrriteerd te zijn over een bepaalde gebeurtenis. In deze vijf minuten mag je knarsetanden, kwaad rond stampen, dreigend je vuist schudden, en je vijanden bitter uitlachen. Daarna, als de timer gaat, stap je bewust uit dit gedrag en zeg je tegen je brein: Okay, ik heb al je klachten aangehoord en doorvoeld, maar je tijd is op. Ik ga nu iets nuttigs doen voor mezelf of voor een ander, doei!

Realiseer je dat piekeren je frustraties of problemen niet kan oplossen, alhoewel het ego dat altijd wel belooft. Dus houd de pieker-tijd beperkt. Op deze manier zul je merken dat je steeds minder vaak chagrijnig bent, en je je steeds opgewekter zult voelen.