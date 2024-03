Bij girlmath praten met name vrouwen en meiden hun dure aankopen goed, vandaar de naam ’girlmath’. Dit is de denkwijze erachter:

Contant geld is gratis geld

In de context van girlmath wordt contant geld beschouwd als gratis geld. Dit concept suggereert dat wanneer je contant geld gebruikt om iets te kopen, je feitelijk geen geld uitgeeft omdat er geen directe aftrek plaatsvindt van je online rekening.

Gekochte artikelen retourneren

Ook bij het retourneren van artikelen kan een vorm van girlmath worden toegepast. Je koopt een artikel vaak met het idee dat je het houdt en hebt het geld dan ook al uitgegeven. Het kan natuurlijk zijn dat het artikel niet bevalt. In dat geval stuur je het terug en ontvang je geld dat je in je hoofd al had uitgegeven. Zo ’verdien’ je dus als het ware geld.

@caitlinwiig the girl math was working overtime on @Studio Blue Illustration’s new bag purchase 💅🏻 ♬ original sound - Caitlin Wiig

Kosten delen op basis van het gebruik

Misschien wel de meest gebruikte vorm van girlmath is het aantal keer dat je een artikel draagt, delen door het bedrag dat het kost. Neem bijvoorbeeld een Apple Watch van 249 euro. Stel je gebruikt deze een jaar, dan kost het je nog maar €249 / 365 = 0,68 cent per dag. In de meeste gevallen doe je er waarschijnlijk langer mee en is het bedrag per dag dus nog kleiner. Als je op deze manier al je dure aankopen beredeneert, is het kopen van die dure handtas toch ineens een stuk meer ’verantwoord’.

Eerder uitgegeven geld

Wanneer je betaalt voor een vakantie of concert, duurt het vaak nog lang voordat het plaatsvindt. Dit betekent volgens de regels van girlmath dat als het zover is, je vakantie of concert gratis is. Je hebt er al een tijd geleden voor betaald, maar betaalt niks op het moment zelf. In het geval van girlmath kun je dus het beste gelijk die vakantie boeken of dat kaartje kopen voor je droomconcert.

"Iedereen steekt elkaar aan"

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels ziet gevaar in zulke trends omdat het ervoor zorgt dat jonge meiden sneller geld – dat ze vaak niet hebben – uitgeven. Met een ongezond uitgavenpatroon tot gevolg. Wessels: „Iedereen steekt elkaar aan via TikTok en andere social media. Je krijgt er bevestiging voor keuzes die je wilt maken. Of je wordt op ideeën gebracht om een aankoop te kunnen rationaliseren.”

Het probleem met deze trends is volgens Wessels dat de gedachtengang wordt omgedraaid. „Je gaat dan wat kopen omdat je weet dat je het achteraf weer kan rationaliseren. Dan ben je meer aan het kopen dan je daadwerkelijk van plan was, omdat je er een soort van reden voor hebt gevonden.”

Finfluencers

Naast de girlmath-meiden zijn er ook jongeren die hun financiën laten beïnvloeden door influencers, de zogeheten finfluencers. Volgens Wijzer in geldzaken, die onderzoek deed naar het gevolg van finfluencers, geeft bijna drie op de tien jongeren aan weleens geld te hebben verloren door de beïnvloeding.

Volgens hoofddocent overtuigende communicatie Eva van Reijmersdal van de Universiteit van Amsterdam neemt de bezorgdheid over adviezen van zogenoemde finfluencers toe. Zij stelt dat deze bijvoorbeeld lang niet altijd transparant, onderbouwd en onafhankelijk zijn. „Jongvolwassenen bevinden zich in een transitieperiode en blijken erg ontvankelijk te zijn voor de adviezen van dit soort influencers”, legt Van Reijmersdal uit. „Naast ouders en school hebben finfluencers dus een belangrijke rol in de financiële vorming van jongeren.

Wijzer in geldzaken heeft verder laten onderzoeken in hoeverre jongeren het afgelopen jaar financiële problemen hebben ervaren. Dat gold voor 30 procent van hen, van wie relatief de meeste aangaven dat zij meer geld uitgaven dan er binnenkwam. De inkomsten van de onderzochte jongeren lagen gemiddeld op 480 euro per maand.

Niet allemaal kritiekloos

Ondanks de onbewuste beïnvloeding waar Van Reijmersdal voor waarschuwt, blijkt dat niet alle jongeren kritiekloos achter online adviezen aanlopen. Uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken komt ook naar voren dat jongeren kritisch zijn. Zo gelooft 66 procent niet dat influencers alleen maar producten promoten waar ze achter staan.

Verder denken zo’n zes op de tien van hen dat influencers niet altijd de waarheid vertellen of eerlijk zijn over de producten die zij aanprijzen. „Jongeren geloven weliswaar naar eigen zeggen lang niet alles wat zij promoten”, aldusVan Reijmersdal. „Het is daarom erg belangrijk om jongeren voldoende weerbaar te maken tegen deze beïnvloedingen.”