Dit is waarom je hond soms zijn kop schuin houdt

Volgens onderzoekers verbonden aan de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest kantelen honden hun kop niet zomaar. De wetenschappers stellen dat het kantelen van de kop een duidelijk teken is dat een hond écht probeert te begrijpen wat er tegen hem (of haar) gezegd wordt.

De onderzoekers hebben hun resultaten onlangs gedeeld in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Animal Cognition. „Het kantelen van de kop is een teken dat de dieren alert zijn en aandacht hebben voor jouw stem, oftewel auditieve stimulans.”

Voor de studie bestudeerden de onderzoekers het gedrag van veertig honden die van hun baasjes nieuw speelgoed kregen en daarvan de namen leerden. De onderzoekers keken daarbij vooral naar de keren dat de honden hun kop schuin hielden wanneer de dieren werd verzocht om een specifiek speeltje te halen.

Opvallend was dat de hondenrassen die makkelijk nieuwe woorden of namen leren, zoals de Border Collie, vaker hun kop kantelden. Het gaat volgens de onderzoekers om een groot verschil: bij 43% van de keren dat de honden dit gedrag vertoonden, ging het een intelligent hondenras. Andere honden hielden hun kop slechts 2% van de keren schuin.

De Eötvös Loránd Universiteit stelt dat dit hét bewijs is dat honden hun kop kantelen als ze informatie proberen te onthouden en begrijpen. „Hondeneigenaren zien vaak dat hun dier de kop schuin houdt, maar hebben meestal geen idee waarom precies”, zeggen de onderzoekers. „Met deze studie hebben we de eerste stap gezet in het onderzoeken van hondengedrag en de aanwezigheid van auditieve stimulans.”

