Zo kies je (betaalbare) kunst voor aan de muur

Eerst het misverstand uit de wereld helpen dat kunst een elitair fenomeen is dat veel geld moet kosten. Iedereen kan kunst kopen, want er bestaan geweldige werken voor ieders smaak en ieders budget. Goed gekozen kunst geeft een huis karakter, laat zien welke mensen er wonen en brengt leven in de ruimte.

Het is wel belangrijk om iets aan te schaffen dat bij je past en waaraan je elke dag plezier beleeft. Nooit lukraak een beeld of schilderij kopen. Zie het als een project dat misschien tijd en voorbereiding kost, maar dat uiteindelijk de moeite waard is.

Abstract of figuratief

Probeer uit te zoeken wat je mooi vindt. Bezoek een tentoonstelling, een galerie of beurzen als de Affordable Art Fair. Zoek op internet, lees stukken over kunstenaars die interessant lijken. Wat ’pakt’ het meest? Wat wordt de eerste aanschaf, een beeld of een serie foto’s? Keramiek of litho’s? Abstracte kunst of figuratief? Bekijk in woonbladen, hotels, openbare ruimtes of op Funda eens precies wat er in dat aansprekende interieur nou aan de muur hangt of in de kamer staat.

Volgens kenners moet een kunstwerk ’iets met je doen’. Dat klinkt natuurlijk vaag. Eigenlijk gaat het om het oproepen van een emotie: ontroering, werkend op de lachspieren of zelfs irritant. Vertrouw op je intuïtie; het eerste gevoel bij een werk is altijd het belangrijkste.

Superhandig voor beginners is de kunstuitleen, een fenomeen dat zich in de jaren 70 door Nederland verspreidde. Eerst particulieren met ideële kunstuitlenen, in de jaren 80 de commerciële uitlenen. Lenen kan helpen bij de ontwikkeling van een eigen smaak.

Tegenstellingen

Word lid, kies eventueel met wat professionele hulp een werk uit en hang het een tijdje aan de muur of zet het in de kamer. Wat elders, fraai uitgelicht, heel mooi lijkt, kan in je eigen huis misstaan. Wees niet bang voor tegenstellingen, want die kunnen juist spannend zijn. Zoals een romantisch schilderij in een verder strakke kamer.

Bepaal bij een schilderij of foto vooraf de maximale afmetingen. Hoe drukker het schilderij, des te meer vrije muur het nodig heeft om tot z’n recht te komen. De meeste kunstkenners adviseren om het centrum van het doek op ooghoogte te plaatsen. Dat maakt het een blikvanger zonder dat de toeschouwer op zoek naar de kern hoeft.

Wie iets voor het leven wil kopen: smaak verandert en ontwikkelt zich door de jaren heen. Grote kans dat een werk dat tien jaar geleden met veel liefde werd aangekocht en geplaatst, langzamerhand de magie verliest.

Veel beginners starten met figuratieve kunst met herkenbare objecten en patronen. Later wordt de achtergrond belangrijker. Wat wil de kunstenaar vertellen? Dat maakt een werk gelaagder en interessanter.