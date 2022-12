6 x magische kerstbestemmingen

Kersttradities

In Estland vindt men het belangrijk traditionele kersttradities in stand te houden. Dit maakt Estland de perfecte plek om tijdens de feestdagen te bezoeken. Zorg dat je in ieder geval een bezoek brengt aan hoofdstad Tallinn, waar je versteld zult staan door de vele kerstmarkten.

Traditiegetrouw gaan veel Estlanders thuis op kerstavond met de hele familie rondom een grote tafel. De overgebleven restjes eten ze de volgende morgen tijdens de brunch. Veel mensen gaan bovendien naar de kerk om een kerstconcert bij te wonen. Thuis wordt er na afloop wijn en glögi (glühwein) geschonken terwijl het kerstgerecht Rosolje op tafel staat; een traditionele bietenschotel.

Winterwonderland

Sprookjesachtige muziek, stralende lichtjes en de geur van verse sneeuw: kerst in Zwitserland is magisch. Als je het leuk vindt om in een winterwonderland te verblijven, is Zwitserland een van de beste landen om te bezoeken, aangezien er vrijwel gedurende het hele winterseizoen sneeuwval wordt verwacht.

Glühwein en kaasfondue

De Londense winkelstraten zijn versierd met kerstverlichting en het reuzenrad op Winter Wonderland, een kerstmarkt in Hyde Park, draait overuren.

Bij de London Eye vind je de South Bank Winter Market waar je volop kunt genieten van glühwein, kaasfondue en een sprookjesachtig uitzicht op de rivier de Theems. Ook zijn er in Londen veel ijsbanen te vinden. De Somerset House Ice Rink bijvoorbeeld, in hartje Londen is een aanrader.

Twaalf gerechten

In dit lijstje mag Polen niet ontbreken. Vanaf half november stort de Poolse bevolking zich op de voorbereidingen voor kerst en veranderen de steden en dorpen in magische kerstbestemmingen.

De tafel voor het kerstdiner wordt traditioneel gedekt met hooi onder een wit tafellaken of een servet, als symbool voor de armoede waarin Jezus werd geboren. Ook houden de Polen die kerst op de traditionele manier vieren, plek vrij aan tafel voor een onverwachte gast. Precies 12 gerechten worden er opgediend, onder meer gerechten als piernik (Poolse gemberkoek) en traditionele vissoep.

Over de top

Voor de ’kerstalholics’ is new York city dé plek om te bezoeken voor een uitgebreid kerstfeest. De New Yorkers luiden op 1 december de feestmaand in met het verlichten van de kerstboom op het Rockefeller Center. Ook de rest van de stad pakt groots uit: etalages van de winkelstraten worden versierd, maar er gaat niets boven de over-de-top-versieringen van de wijk Dyker Heights. De woningen daar worden zo uitbundig versierd dat er een heuse bustour door de buurt gaat.

Skál (proost)!

We sluiten het rijtje af met IJsland. IJslanders zijn dol op kerst, vooral op het uitgebreide kerstdiner dat Porramatur wordt genoemd. Dit is een verzameling van traditionele IJslandse gerechten met veel lam- en schapenvlees, maar ook visgerechten.

Roggebrood, rijstpudding, een gehaktbal (van rendiervlees); de tafel is rijkelijk gevuld terwijl er tussendoor bennivin, gedistilleerde sterke drank, wordt gedronken. In IJsland zetten de kinderen hun schoen in de hoop een leuk cadeautje te krijgen. Vinden ze een aardappel terug, dan is dat geen goed teken. Het zou namelijk betekenen dat ze stout zijn geweest. Ook de volwassenen doen aan cadeautjes, onderdeel van de traditie Jolabokaflod, waarbij op kerstavond een boek cadeau wordt gedaan.