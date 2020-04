Zonder wandeling geen heerlijke nazit

Je zal de mazzel maar hebben, en die heb ik, want mijn vrouw brengt koffie met veel geklopte melk. Ik slurp de koffie, met ogen dicht. Ik loop de wandeling weer.

Vandaag was het ’t vurig licht van de opgaande zon in een prachtige esdoorn die net in blad en in bloei stond. Dat is al genoeg voor een mensenleven, denk ik. Als ik erover nadenk, krijgt de aanblik van de boom nog meer vorm.

Onderweg zag ik heel veel zevenblad in de berm. Vers en jong. Brandneteltoppen, klaar voor de thee. En berenklauw met in de oksel het opgerolde jonge blad. Berenklauw kun je zo lekker maken, even door een beslag en dan in wat olie bakken. Met zevenblad maak je een geweldige pesto. Brandnetel is overal goed voor.

Ik proef het groen, de kracht, het volle minerale, de krachtige vitamines. Tenminste, ik maak al die smaken in mijn hoofd, voor het tuinhuis, in de zon, uit de wind. Zonder wandeling geen nazit. Maar wat zit dat lekker!