Het wonder van baby Lev na transplantatie met schaars donorhartje

Orgaantransplantaties bij kinderen zijn zeldzame ingrepen, zeker als het om het hart gaat. De inmiddels 5-jarige Daan kreeg als jongste baby van ons land met twee maanden een donorhartje omdat hij een bedreigende hartafwijking had. Tot anderhalve dag geleden leefden ouders Merel en Bram tussen hoop en vrees omdat hun tweede pasgeboren zoontje Lev tegen alle verwachting in dezelfde aandoening had.