3 x lekkere recepten voor Nationale Pannenkoekdag

Recept: spinaziepannenkoek (van Ottolenghi)

Nodig voor 4 personen:

Voor de limoenboter

Meng onderstaande ingrediënten door de zacht geklopte boter. En de ijskast in.

• 100 gr boter (kamertemperatuur)

• rasp van 1 bio-limoen

• 1 1/2 eetl limoensap

• 1/4 theel zout

• 1/2 theel witte peper

• 1 eetl fijngesneden koriander

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1/4 theel chilivlokken

Voor de pannenkoeken

• 250 gr spinazie

• 110 gr zelfrijzend bakmeel

• 1 eetl bakpoeder

• 4 eieren, plus 2 eiwitten

• 50 gr boter, gesmolten

• 1/2 teel zout

• 1 theel gemalen komijnzout

• 150 ml melk

• 6 bosuitjes, gesnipperd

• 2 groene pepers

Bereiding:

De spinazie aanzetten, laten slinken, afkoelen en uitdrukken. Maak een beslag met de ingrediënten voor de pannenkoeken. Meng bosuien, Spaanse peper en spinazie erdoor. De eiwitten nog even opkloppen en ook erbij. Dan bak je de pannenkoekjes zeven centimeter doorsnee en 1 centimeter dik. Per bord drie op elkaar en stukje boter ertussen.

Recept: pannenkoek met worst

Nodig voor 4 tot 6 pannenkoeken:

•150 gr boekweitmeel

•4 dl melk

•1 ei

•Snuf zout

•50 gr ontbijtspek

•50 gr zachte metworst in plakjes

•3 theel mosterd

•3 eetl volle yoghurt

Bereiding:

Je mengt wat zout, boekweitmeel en melk, eventueel met een eitje door elkaar. Gelukt? Dan leg je wat reepjes ontbijtspek in de pan. Laat even uitbakken. Direct daarbij een paar plakjes zachte metworst. Giet er een lepel beslag op, laat rustig aan bakken, draai om en nog even aan de andere kant. Heb je toevallig een lekkere volle bolle yoghurt staan? Meng er wat zout, en een beetje mosterd door. Paar theelepels over de pannenkoek.

Recept: Japanse pannenkoeken met miso-kool (van Donna Hay)

Nodig voor vier personen:

• 5 eiwitten

• 40 gram volkoren rijstmeel

• 2 eetl witte miso

• 2 eetl geraspte verse gember

• 150 boerenkoolblad, fijngesneden

• 320 gr Chinese kool, fijngesneden

• 4 lente-uitjes

Bereiding:

Klop de eiwitten, het meel, de miso en de verse gember in een grote schaal door elkaar. Voeg boerenkool, Chinese kool en lente-uitjes toe en schep ze erdoor. Laat een kwartier trekken ze. Verhit olie in een anti-aanbakpan schep er een vierde van het koolmengsel in, druk plat, bak aan elke kant acht minuten tot de pannenkoek goudbruin en knapperig is. Herhaal dit vier keer.