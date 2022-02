Microben cruciaal voor onze gezondheid

Buitenland

Wetenschappers laten Doomsday Clock op twee voor twaalf staan

Internationale wetenschappers hebben donderdag de symbolische Doomsday Clock op 100 seconden voor middernacht laten staan. Dat heeft The Bulletin of Atomic Scientists bekendgemaakt. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid is bij een door diezelfde mens veroorzaakt einde en werd in 1947 door de unive...