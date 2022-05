Thomas (37) is beginnend kunstenaar, dit komt er binnen

Naam: Thomas Thijssen (37)

Beroep: kunstenaar & tattoo artist

Netto inkomen: nog onbekend

Vaste lasten: €1900

Sparen: niet

Woonsituatie: appartement

Toen & nu

„Toen ik op de middelbare school zat, kocht mijn vader een digitale camera. Ik ben gaan fotograferen, fantastisch. Ik wilde natuurfotograaf worden. In het begin heb ik dat veel gedaan, maar vanwege mijn ADHD heb ik daar de rust niet voor. Na de middelbare school ging ik een opleiding fotografie doen en ben ik voor mezelf begonnen. Ik dacht direct: ik moet geld gaan verdienen. Kunst wilde ik wel maken, maar ik vond dat ik eerst een goedlopende studio voor commerciële fotografie moest hebben. Overigens was dat los van het geld echt iets wat ik wilde, ik volg altijd mijn hart. Dat is gelukt, tot voor kort had ik een bedrijf met personeel. Het werd steeds lastiger commercieel met vrij werk te combineren. Ik heb een flinke buffer en ben nu bezig de switch naar fulltime kunstenaar en tattoo-artiest te maken. Heel af en toe doe ik er nog een commerciële fotoklus tussendoor. Geld verdienen heb ik losgelaten en de focus ligt nu op kunst. Ik ben best een stuiterbal, hiermee kom ik juist tot rust.”

Budget

„De komende twee jaar kan ik vooruit met mijn buffer. Qua vaste lasten heb ik de huur, abonnementen, de sportschool, verzekeringen en een auto. Daarnaast ik heb een dochtertje, daar komen natuurlijk ook wat kosten bij kijken.”

Overzicht

„Alles staat gewoon op een grote rekening. Ik ben echt een creatieveling wat dat betreft, geen Excelletjes. Dat is ook de reden dat ik met mijn studio ben gestopt, ik wil de boel niet met strakke sheets managen. Ik ben veel meer een kunstenaar. Wel een luxe kunstenaar die een bankrekening heeft waar geld op staat!”

Woonsituatie

„Een paar jaar geleden gingen mijn partner en ik uit elkaar. Ik woon nu in de binnenstad van Amersfoort, in een appartement boven een rij winkels. Op de eerste verdieping is een groot binnenplein voor alle bewoners.”

Duurste aankoop

„Een Harley-Davidson! Echt zo’n ’mannenmotor’, heel stoer en hij maakt heel veel lawaai. Inclusief helm en kleding en dergelijke heeft dat me zo’n €13.500 gekost. Je kunt ’m doorgaans heel goed verkopen, ware het niet dat ik er een ongeluk mee heb gehad.”

Financiële misser

„Ik had weleens een klant die failliet ging voordat ik was betaald. Dat heeft me een hoop geld gekost. Persoonlijk heb ik weinig missers.”

Toekomst

„Het liefst doe ik alleen dingen die ik leuk vind en waar ik goed in ben: tekenen, schilderen, tatoeëren. Als kunstenaar maak ik realistische houtskoolwerken. Als tattoo-artiest ben ik twee dagen per week bij een shop in de leer. Financieel hoef ik me dankzij mijn buffer voorlopig geen zorgen te maken, ik zie wel hoe het loopt. Als het niet lukt, kan ik altijd nog terug. Maar hoe vet is het als ik straks kan leven van alleen dingen maken die ik leuk vind? Daarover ben ik positief gestemd. Met mijn eerste houtskoolportret won ik een prijs en de werken die ik te koop heb gezet, zijn direct verkocht. Ook ben ik meerdere malen met mijn werk op tv geweest en heb ik in binnen- en buitenland interviews gegeven. Het komt wel goed.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl