Desinfecterend wasmiddel, is dat nou nodig?

Ann: „Mijn zus voegt bij vrijwel elke was Sanytol (desinfecterend wasmiddel) toe. Dat lijkt mij nogal overbodig?”

Zamarra: Desinfectiemiddel is zeker niet altijd nodig. Extra hygiënemaatregelen zijn wel nodig als textiel bevuild is geraakt met braaksel of diarree en bij besmetting met voetschimmel (sokken) of Candida Albicans (ondergoed). Wassen op 60 graden met poederwasmiddel met bleekmiddel voldoet prima. Als het textiel niet tegen bleekmiddel of hoge temperaturen bestand is, dan kan zo’n antibacterieel wasmiddel nuttig zijn.

Bekijk ook: Dit kan toch écht in de wasmachine

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl