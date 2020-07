Leuk zo’n bootje, maar: ’de motor zuipt meer dan je schoonvader!’

Een bootje geeft een gevoel van vrijheid en is dikwijls een en al gezelligheid. Maar let wel op de minder leuke kanten van een boot, zoals het kostbare onderhoud en de schaarse ligplekken. Dat zijn volgens u de afwegingen die meespelen bij het al dan niet aanschaffen van een boot.

Raymond Houtenbos uit Almere kocht een tweedehands bootje met het oog op corona. „Mijn vrouw wilde iets met een kajuit zodat we kunnen blijven slapen. Ik wilde een snelle boot, dus als compromis hebben we een speedbootje met kajuit aangeschaft; onze eigen drijvende tuin/veilige bubbel.”

Omdat een bootje best duur kan zijn, wijst Joris van Kappen ons op het delen van bootjes via platform Barqo. „Je kunt gemakkelijk, veilig en verzekerd je boot delen en vaarliefhebbers kunnen er snel een huren.” Overigens kun je hiervoor ook bij Boatsters en GoBoat terecht.

Natuurlijk hoef je niet per se een gemotoriseerde boot aan te schaffen. E. Jorissen is na een roeiboot van plan een kano te kopen om van de natuur te genieten in de Noord-Hollandse Eilandspolder. „Omdat we dan vooruit varen en niet achteruit, zoals in een roeiboot.”

Trots op de Rondkont

Sinds juni zijn wij de trotse eigenaars van een uniek soort koolvlet: een Langedijker Rondkont, waar er maar een handjevol van zijn gemaakt. We varen namelijk geregeld en deze schuit is wat stiller en vaart sneller, maar bovendien groter waardoor we nog meer mensen kunnen meenemen. Gezelligheid voor alles.

Jorien Plak-Schouten

Luxe en genot

Wij genieten enorm van onze sloep. Het is wel een luxe waarvoor je een ligplaats in de zomer en opslag in de winter moet regelen. Beide zaken zijn erg schaars. Daarnaast is onderhoud erg belangrijk. Er staat wel veel genot tegenover.

Bert Koekkoek

Motor zuipt meer dan je schoonvader

Booteigenaren kennen twee momenten van vreugde. Eerst het moment van aanschaf; het teakhout glanst, de motor is krachtig en de kajuit prachtig. Het volgende geluksmoment is de verkoop. De motor zuipt meer dan je schoonvader, op het water is het ieder voor zich en het liggeld gaat met flinke sprongen omhoog.

Gert Meijboom