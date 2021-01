Mijn tienerkinderen willen geen vaccin, kan ik hen dwingen?

Premium Buitenland

Keihard bewijs: vliegen is niet coronaproof

Lang heette het dat de kans op besmetting met het coronavirus in een vliegtuig zeer klein is. Doordat de lucht aan boord elke paar minuten ververst wordt en technologisch hoogwaardige HEPA filters elk virusdeeltje er rücksichtslos uitfilterden, was de kans op besmetting verwaarloosbaar of in ieder g...