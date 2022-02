Dagrecept: Varkensrollade met honing en Guinness

Laat peper en zout achterwege als de rollade al op smaak is gebracht. Dit recept met Guinness is afkomstig van de Ierse bierbrouwer.

Neem een ovenvaste braadpan en verhit de olie en/of boter op middelhoog vuur. Schroei de rollade aan alle kanten dicht, breng op smaak met zout en peper. Giet de Guinness erbij en voeg ook de knoflook, honing, tijm en rozemarijn toe. Roer het even door. Dan het deksel erop en anderhalf uur in een voorverwarmde oven van 180 graden.

Schil ondertussen de aardappelen en kook ze 10 minuten voor. Snijd in stukken en leg ze op een aparte bakplaat met bakpapier. Doe hier een flinke scheut olijfolie over en breng op smaak met zout en peper. Doe de aardappelen het laatste uurtje ook in de oven. Kijk tegen het einde of de rollade al gaar is, of nog wat langer nodig heeft.

Nodig voor vier personen:

- 1 kg varkenslende of

doorregen varkensrollade

- 2 el olie, peper, zout

- 1 blikje Guinness (33 ml)

- 3 teentjes knoflook

(geperst)

- handje verse tijm

- handje rozemarijn

- 3 el honing

- 1 kg geschilde aardappelen