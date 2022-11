De voordelen van een vegetarisch dieet voor honden en katten

Tot zo’n 20 procent van de totale vleesproductie wordt uiteindelijk honden- en kattenvoer. Hier zitten ook karkasdelen en organen bij die door mensen niet gegeten worden, dus deels is het ook slachtafval wat in onze honden- en kattenvoeding verdwijnt.

Veel mensen houden er tegenwoordig een vegetarische of veganistische levensstijl op na, om dierenleed te voorkomen en/of om gezonder en duurzamer te leven. Maar hoe zit dat met onze huisdieren, kunnen honden en katten ook vegetarisch of veganistisch eten?

Honden hebben een langer maagdarmkanaal dan wolven en zijn in het domesticatieproces omnivoren (alleseters) geworden. Het is dus mogelijk om honden overwegend plantaardige eiwitten te voeren, mits ze van hoogwaardige kwaliteit zijn en alle essentiële aminozuren, vetzuren, mineralen en vitaminen bevatten. Naast het voorkomen van dierenleed en de kleinere impact op de planeet is er ook een voordeel voor veel honden met een voedselallergie. Deze allergieën worden meestal namelijk veroorzaakt door bepaalde eiwitten in vlees.

Bij katten is het een stuk lastiger om hen vleesvrij te voeden, katten zijn echte carnivoren en moeten bepaalde voedingsstoffen uit vlees halen. Maar een flink deel van de eiwitten kan worden vervangen door plantaardige eiwitten. Ook is het mogelijk om de dierlijke eiwitten die ze nodig hebben uit gekweekte insecten te halen. Deze zijn ook dierlijk en deze insecten kunnen veel duurzamer worden gekweekt. Ook hier weer het bijkomend voordeel dat er zelden een allergische reactie is op insecteneiwitten, dus ook voor katten met een voedselallergie kan voedsel op basis van insecten een uitkomst zijn.

Insecten kunnen lokaal gekweekt worden op gft-afval of andere bijproducten van de voedselindustrie. Dit voorkomt veel water- en landgebruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de vleesproductie.

Vlees en vis kan ook sporen van antibiotica en hormonen bevatten, dit voorkom je wanneer je je huisdier plantaardig of op basis van insecten voert. Er zijn meerdere merken die deze voeding aanbieden, wellicht eens het proberen waard. Ik zie er veel voordelen in.

