Levertraan geknoeid op je kleding? Zo krijg je de geur weg

Tonny: „Mijn dochter heeft een vest waar helaas met een klein ongelukje levertraan overheen is gegaan. De vlek is eruit, maar nu de geur nog. Ze heeft het vest al een nacht in de Biotex gehad en ook al met een HG product gewerkt maar de geur is er nog steeds niet uit. Hopelijk kan jij haar van de geur verlossen!”

Zamarra: „Laat het vest volgens de gebruiksaanwijzing van de verpakking weken in water met een schep oxipoeder of spuit hem in met Vanish Oxispray (let op: niet geschikt voor wol). Dit moet de geur neutraliseren.”

Naschrift van Tonny: „Goed nieuws van mijn dochter, dus ook voor jou!, Het is gelukt haar vest ruikt niet meer naar levertraan!”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl