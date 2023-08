Snelvaren: op deze plekken mag je vol gas in Nederland

Met een speedboot, die de wetshandhavers officieel snelle motorboot noemen, mag je op veel plaatsen vaak maar 6, 9 of 12 kilometer per uur. Voor speedbooteigenaren die vaak buitenboordmotoren met honderden pk’s achter hun boot hebben hangen, wordt dus heel veel zelfbeheersing gevraagd. Maar als je ze weet te vinden zijn er wel degelijk gebieden waar je zo snel mag varen als je wilt.

Snelvaarvergunning

Zo mag je op veel plaatsen op het IJsselmeer snelvaren, maar ook op sommige rivieren, Zeeuwse wateren of zelfs de Friese Meren mag je hier en daar snelvaren. Op de Loosdrechtse plassen mag dat ook, maar niet harder dan 60 kilometer per uur. Ook moet je daarvoor een snelvaarvergunning kopen. Voor 43 euro mag je dan snelvaren als je je aan de regels houdt.

Zo hard als je kunt

Op andere plaatsen mag je soms zo hard als je boot kan. Let wel op dat je anderen niet in gevaar brengt want dat is ook strafbaar. De regels rond snelle motorboten zijn vooral gemaakt maken voor de veiligheid en om overlast te voorkomen. Want anders dan bij een auto, kun je bij een speedboot overboord gaan en grote golven veroorzaken die overlast of schade veroorzaken. Snelvaren mag daarom nooit dicht bij de oever, er moeten voldoende zwemvesten aan boord en binnen handbereik zijn en je moet als bestuurder een dodemanskoord gebruiken. Dat koord zit vast aan je pols en schakelt de motor uit als je valt of overboord gaat, zodat je boot er niet onbestuurbaar vandoor gaat.

Veel verschillende regels

Snelvaren met je speedboot is dus mogelijk in Nederland, maar lees voordat je het doet heel goed de regels. Zo moet je minimaal 18 jaar zijn, een vaarbewijs hebben en op sommige wateren zelfs Klein Vaarbewijs II. Anders dan op de weg heb je op het water ook heel veel verschillende plaatselijke regels en uitzonderingen. Kijk goed op de interactieve waterkaart en zoom goed in want dan pas worden de kleuren van elk gebied zichtbaar en weet je hoe hard je daar mag. Check ook of je een plaatselijke vergunning nodig hebt.

De interactieve snelvaarkaart vind je hier.