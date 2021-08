Zo voorkom je dat wasgoed zich tijdens het wassen ophoopt in dekbedhoezen

Fam. Van Leeuwen: „Het komt zeer regelmatig voor dat tijdens het wassen de twee hoeslakens en dekbedhoezen zich op een kluitje bevinden in een van de dekbedhoezen. Dit gebeurt na de aankoop van een nieuwe wasmachine. Hoe komt dit en hoe is dit te voorkomen?”

Zamarra: De dekbedhoes wordt tijdens het centrifugeren zodanig tegen de wand geslingerd dat twee delen aan weerszijden van de trommel terechtkomen. De opening van de hoes wordt daartussenin opengetrokken en vervolgens nestelt het andere wasgoed zich in de dekbedhoes.

De oplossing is de hoes netjes opgevouwen en met de knoopjes dicht als een pakketje in de wasmachine te stoppen. De hoes werkt dan niet meer als een fuik voor de overige was. Heeft de hoes geen knoopjes, gebruik dan sokkenknijpers (ontworpen om sokken bij elkaar te houden in de was) om de opening mee dicht te maken.

Bekijk ook: Zo vaak hoor je dat kleedje op de bank eigenlijk te wassen

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl