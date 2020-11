Recept van de dag: een dingetje met walnoten

Omdat ze het dichtst bij mijn huis liggen kom ik in een AH, een Vomar en een Lidl. In de eerste twee heb ik ze nooit gezien, dat kan aan mij liggen, hoor, maar bij de derde koop ik altijd een paar grote zakken walnoten. Niet duur en altijd goed om in huis te hebben. Ik gooi eigenlijk overal wel een paar walnoten door. En als het even kan gaat er nog een scheut van de walnotenolie van de Mobipers (in Zoelen) overheen.Van de week wilde ik de walnoten nog wat extra smaak geven omdat ze bij gerookte makreel en waterkers in de salade moesten.