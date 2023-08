Grappig én educatief: dit theaterstuk in Amsterdam is allesbehalve doorsnee

Op deze locatie werd decennialang vrijwel dagelijks een groente- en fruitmarkt voor de vakhandel gehouden.

Normaal gesproken mag niemand het groothandelsterrein in de hoofdstad zomaar betreden. Voor de bezoekers van het theaterstuk De ontdekking van de Centrale Markthal wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

Zij mogen met een treintje het grondgebied op en worden staande gehouden ter hoogte van de unieke muurschildering van de Amerikaanse populaire kunstenaar Keith Haring. Zo dicht bij het metershoge kunstwerk komen is het geld voor het kaartje van het theaterstuk alleen al waard.

De actrice die het treintje met de bezoekers stopt, overtuigt in alles wat ze doet. Zij zegt bij een grossier op het terrein te werken en vraagt de bestuurder achter haar aan te rijden, richting de uitgang. Maar niet zonder de bezoekers van de show een glimp in de lege markthal te gunnen.

„Ik kan mijn verhaal wel vertellen”, stelt ze voor. „Dat is het enige wat ik kan doen. Dan bent u niet voor niets gekomen”, stamelt ze nog. Het is het startsein voor een kort en speels avontuur waarin ze haar bijzondere herinneringen deelt aan de Markthal die ook wel de buik van Amsterdam wordt genoemd.

De basis van elke voorstelling is hetzelfde. De acteurs weten echter nooit hoe het publiek reageert en dat is het mooie ervan. Van de acteurs wordt verwacht dat ze op de reacties van het publiek inspelen waardoor elke show anders wordt.

Hilarisch

Buitengewoon hilarisch is de ontmoeting die de kaartjeskopers hebben met de wethouder die in 1934 de Centrale Markthal opende. Iedereen kan er getuige van zijn hoe hij zijn toespraak voorbereidt. Zo is de voorstelling grappig en educatief tegelijkertijd.

De Markthal in Amsterdam is niet de enige locatie in Nederland waar in een historische omgeving een theaterstuk wordt opgevoerd. Het is het werk van de organisatie die schuilgaat onder de naam Erfgoedparade.

Iconische gebouwen die veelal tijdelijk leegstaan, verspreid over heel Nederland, van voormalige kerken tot fabrieksgebouwen, forten en kazernes krijgen een nieuw kortstondig bestaan als plek voor theatergezelschappen en muzikanten.

Het theaterstuk in de Centrale Markthal in Amsterdam loopt nog tot 27 augustus. Tickets à € 12,50 via erfgoedparade.nl