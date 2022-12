Dit is de beste plek in huis voor de kerstboom

Kerstbomen worden steeds eerder in huis gehaald. Om te voorkomen dat u al voor de kerst met droge toppen en een vloer vol naalden zit, is een juiste plek belangrijk. Een plaats waar geen direct zonlicht valt, want daar drogen ze van uit.

Wel heeft een boom het nodige licht nodig; vlak bij het raam is gewenst. Ook van een locatie bij de verwarming droogt de boom uit, zorg dat hij minstens twee meter van de hittebron afstaat. Dit is ook van belang om brandgevaar te voorkomen. Ook van tocht droogt het natuurlijke kerstgroen uit. Plaats hem daarom niet pal naast een openslaande deur.

Is de juiste plek gevonden, dan is goede verzorging nodig, anders valt hij alsnog uit. Zorg ervoor dat de grond van de kluit steeds een beetje vochtig is. Ook een kerstboom zonder kluit vraagt water; zorg dat er altijd een laagje in het reservoir staat.