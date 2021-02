Dit mag nooit meer weg: Offer voor vaderland

Een heel bijzonder familiestuk, dat is deze ingelijste mouwband. De vader van Jaap Vink droeg hem tijdens de gevechten bij de Maasbruggen in mei 1940. „Hij werd opgeroepen om weerstand te bieden aan de inval van de Duitsers. Omdat ter plaatse geen uniformen voor mensen van de Koninklijke Marine beschikbaar waren, werden mouwbanden uitgedeeld.”

Door de luchtdruk van het bombardement kwam vader Vink gewond in een boom terecht. Het was op dat moment te gevaarlijk om hem eruit te halen. Pas na enkele dagen werd hij, naar later bleek met een gebroken rug, naar huis gebracht. De breuk werd pas in het militair hospitaal in Den Haag ontdekt.

„Daar is hij tot na de oorlog geweest en hij is toen als oorlogsinvalide weer thuis gekomen”, vertelt Jaap Vink. „Mijn moeder had destijds een toelage van vier gulden per week, waar twee gulden voor de huur af ging. Omdat er weinig centjes overbleven om van te eten, ging ik na schooltijd in de Broekpolder langs boerderijen of men nog iets te eten had. Dat lukte vaak. Ook boden ze me soms een glas melk aan. Dat deed ik in een fles voor thuis.”

Deze mouwband is daarom een heel bijzondere herinnering aan die ongelooflijk zware tijd. Jaap heeft de band ingelijst en hem inmiddels aan zijn zoon doorgegeven.

Op die manier wordt de inzet van opa Vink die een groot offer voor de verdediging van het land bracht, in de familie gekoesterd.

