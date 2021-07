Dit is een goede wijn die óók nog eens fraai op tafel staat

De eerste groep draait graag de dure fles met het etiket naar zijn gezelschap toe onder het mom van wie het breed heeft laat het breed hangen. De tweede categorie koopt een fles wijn vooral om zijn onderscheidend label en niet vanwege de inhoud. Vooral liefhebbers van natuurwijn komen zo aan hun trekken.

Ons zal dat etiket verder worst wezen, als de wijn maar goed is. Hoewel? Er zijn van die wijndomeinen die zich graag met hun etiket onderscheiden zonder snobistische bijbedoelingen of zogenaamde grappige woordspelingen.

Neem het Zuid-Afrikaanse huis De Morgenzon bijvoorbeeld. Ze hebben drie verschillende lijnen met een licht verschillend etiket, die toch ook weer dezelfde identiteit uitstraalt: kwaliteit en klasse.

De Morgenzon (DMZ) is een van Zuid-Afrika’s oudste wijndomeinen. De geschiedenis gaat terug tot 1679, toen het nog deel uitmaakte van Uiterwyk, een megaboerderij die proviand leverde aan de schepen van de VOC.

Zo’n twintig jaar geleden werd DMZ overgenomen door Wendy en Hylton Appelbaum. Die gaven het landgoed een kapitaalinjectie en huurde wijnmaker Adam Mason in. Mason werkte eerder op Klein Constantia en Mulderbosch. Voorwaar geen klein bier.

Op DMZ geloven ze dat druivenstokken baat hebben bij muziek. Uit luidsprekers tussen de wijnranken klinken ’s ochtends de eerste noten van Scarlatti, ‘s middags Beethoven en aan het eind van de dag Neil Diamond of The Stones, als uitsmijter wel te verstaan.

Of die muziek ook doorklinkt in DMZ Concerto, een Rhôneblend van grenache, syrah, mourvèdre, petite sirah en viognier, weten we niet, maar lekker is-ie wel. We ruiken zwarte bessen en tabak. In de smaak rijpe kersen, noten en wat laurier. Heerlijk aromatisch, fris en sappig.

We zijn nooit echte etikettendrinkers geweest, maar de fles van De Morgenzon staat toch wel erg fraai op tafel.

DMZ Concerto 2018

lesgenereux.nl, €13,95