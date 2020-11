Huishoudvraag: douchedeur reinigen met cola een goed idee?

Douchedeur

Gerard Zuidam: „De kalklaag op onze plastic douchedeur lijkt er erg te zijn ingetrokken. Klopt het dat je waterstofperoxide moet gebruiken? Op verschillende forums lees ik dat cola ook enorm goed kan werken.”

Zamarra: Waterstofperoxide is vooral een bleekmiddel en werkt goed tegen schimmel, maar niet tegen kalk. Daarvoor is een zuur nodig. Dat kan cola zijn, maar dat is wat dun en blijft niet goed aan de deur plakken. Ik zou eerder een sanitairreiniger in schuimvorm kiezen.

WC-eend

Mirta Haan geeft antwoord op de vraag hierboven: „Een goed, maar wel sterk middel is (blauwe) WC-eend. Je moet het met beleid gebruiken. Eens per twee weken smeer ik het op de douchedeur en haal het er na tien minuten weer af. Als het een dikke laag is, langer laten zitten en voorzichtig de kalk eraf wrijven. Niet te lang laten zitten, dat veroorzaakt een uitgebeten plek. Houd er rekening mee dat het vermoedelijk voor de voegen, en zeker voor de kraan, ook scherp is, maar dat zijn de andere middelen ook.”

Vingervet

Lieve Laureyns vraagt: „Hoe krijg ik vingervet op massief eikenhouten deurtjes van de buffetkast weer proper?”

Zamarra: Meestal is wat onverdund afwasmiddel op een vochtig microvezeldoekje voldoende om vingervet te verwijderen.

