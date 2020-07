Wat nemen Nederlanders mee vanuit het buitenland? Nou, 12 kannen perziksiroop bijvoorbeeld

Wij wilden deze week graag van u weten wat er allemaal in uw koffer mee terug gaat als u op vakantie bent geweest. Nou, dat valt in de meeste gevallen best mee, want, zo spreekt u in koor: hier in ons koude kikkerlandje smaken al die lekkere delicatessen toch anders. Dat vindt bijvoorbeeld Leo Verkerk. Zijn ’speciale drankje’ - dat klinkt mysterieus Leo! - smaakt in Nederland niet hetzelfde als in de Caraïben.

Toch zijn er wel wat mensen die wel een en ander inslaan. Zo weten Erwin en Raf, die bungalows bestieren op Corfu, te verklappen dat veel van hun gasten een aluminium fles Ouzo Pilavas (met binnencoating) meenemen. „Vrijwel iedereen meldt zich met de opmerking dat de fles helaas leeg is maar dat er af en toe aan geroken wordt om de goede herinneringen op te snuiven.” Dat verbaast me, want Ouzo herinnert mij alleen maar aan vreselijke katers...

Er wordt overigens niet alleen eten en drinken in de koffer gestopt. Hanneke Appel is namelijk verknocht aan Indonesische zeep! „Onze koffer zit dan vol”, schrijft ze. En nu is het in verband met corona dus afwachten wanneer we nieuwe kunnen halen. De komende tijd zijn we extra zuinig.”

Franse siroop

In Frankrijk vind je overal siroop om aan te leggen met water, net als in Nederland. Alleen hier nergens de smaak perzik! Dus terug uit Frankrijk gaan er zo’n 12 kannen siroop mee naar huis.

Mariëlle Litjens

Thuis smaakt het anders

Wij genieten op vakantie van alle locale lekkernijen: baklava in Turkije, heerlijke wijn op Sicilië en de lekkerste olijfolie in Griekenland. Maar thuis smaakten de meegenomen producten toch anders. Het vakantiegevoel ontbrak waardoor alles een stuk vlakker smaakte.

Marloes de Graaf

Heerlijk zeep

Wij zijn regelmatig in Indonesië en hebben een voorliefde opgebouwd voor lifebuoy-zeep. Het resultaat is dat de koffers overvol zitten met allerlei soorten! Zo kunnen we uithouden tot de volgende keer. En als het wat langer duurt voordat we weer daarheen kunnen, dan is het heel zuinig doen met alle restjes.

Hanneke Appel

Liever daar dan hier

Wij genieten meer van de lokale drankjes op de plek van bestemming. We hebben wel eens een speciaal drankje mee genomen uit de Dominicaanse Republiek en Noord-Macedonië, maar thuis smaakt het toch anders! Kregen ook het gevoel dat het niet de zelfde drankjes waren! Dus laten het maar zo als het is: in het buitenland!

Leo Verkerk