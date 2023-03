Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn garage Er kan nog méér bij: Peter (55) is gek op ’eenvoudige auto’s’

Door Arno Lingerak Kopieer naar clipboard

Peter van Burik: „Ik vind de auto’s niet, ze vinden mij!” Ⓒ arno lingerak

Peter van Burik had besloten dat hij genoeg auto’s had. Twee weken later had hij er toch weer vier bij...