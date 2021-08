Dagrecept: Rode linzensoep met tomaat en tijm

Lifestyle

Dagrecept: Lekkere (en makkelijke) kip uit de oven

Vaak geldt in de keuken: hoe minder ingewikkeld, hoe smakelijker het gerecht (ook kan er veel minder misgaan). Voorwaarde is wel dat je mooie ingrediënten gebruikt. Dit gerecht van gebakken kip met paprika in een tomatensaus is er zo een.