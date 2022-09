Oproep: wat zijn uw tips om voedselverspilling tegen te gaan?

Premium Ondernemen

Melk van kalf bij de koe binnenkort in AH-schap: ’Zo’n €2 per liter’

Eisen aan zuivel zijn door maatschappelijke druk laatste jaren fors strenger geworden. Weidemelk is de norm, biologisch in zwang geraakt. Voor het scheiden van de kalf van de moeder na geboorte is echter nog geen oplossing. Daar komt vanaf oktober verandering in. Dan ligt Kalverliefde in het superma...