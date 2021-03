Collageen: jonger dankzij slachtafval?

Dat je collageen kunt laten inspuiten, is veel mensen wel bekend. Het is een lichaamseigen eiwit dat zorgt voor structuur, samenhang, elasticiteit en stevigheid van diverse soorten bindweefsel. Je kunt hierbij denken aan de huid, het kraakbeen, botten, pezen, maar ook onze bloedvaten.

Crèmes en koffie

De laatste jaren zijn er vele producten waarin collageen is verwerkt: crèmes, capsules, poeders en zelfs koffie! Het ultieme doel: er langer jong uitzien. Ons lichaam verliest namelijk jaarlijks een beetje collageen. Het is een van de oorzaken van huidveroudering.

Die koffie is echter soms groene thee met diverse kruiden en collageen. Toch is er ook echte koffie waaraan rundercollageen is toegevoegd. Al kun je je afvragen of dit niet valt onder het kopje ’dweilen met de kraan open’. Koffie (en groene thee ook trouwens) onttrekken immers vocht, waardoor je huid vooral uitdroogt. Bovendien is het de vraag hoeveel je lichaam effectief opneemt.

Collageen in poeder en gelatine-vorm. Ⓒ Zzzvica11

’Lijm’ in snacks

Dat we deze wonderstof uit slachtafval halen weten de meeste mensen niet. Bovendien zit er ook dikwijls runder-, varkens- of kippencollageen in sommige knakworst-soorten en frituur-snacks als kipcorn. Het zorgt ervoor dat de ingrediënten aan elkaar blijven plakken.

Maar ondertussen geven we soms grof geld uit aan supplementen en crèmes waarin dit bewerkte afval zit verwerkt... Potjes met pillen variëren van €13.39 tot €35,- per potje en zelfs peperdure drankjes van 3 tot 4 euro per flesje waarin zogenoemd ’marine’-collageen zit verwerkt. Een chic woord voor vis-collageen ontrokken aan visafval.

Andere bronnen

Daarnaast is het zeer de vraag hoe effectief collageensupplementen zijn. Uit onderzoek blijkt dat het oraal gebruik van collageen om huidveroudering tegen te gaan, toch niet helemaal uit de lucht is gegrepen. Maar er is wel veel meer onderzoek nodig om echte conclusies te kunnen trekken.

Wie sowieso geen bakken geld wilt uitgeven aan collageen-supplementen, kan kiezen voor vette vis (op de huid gebakken). Verder helpen noten, rode vruchten en zuivelproducten bij de productie van collageen. Maar het makkelijkst is een lekker soepje, gemaakt van echte - uit botten getrokken - bouillon. Dat is vele malen goedkoper.