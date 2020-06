5 tips om verfvlekken te verwijderen

1. Als u snel handelt, kan kleding met verfvlekken nog gered worden. Opgedroogde vlekken zijn lastiger te verwijderen.

2. Pak zo snel mogelijk een oude doek of keukenpapier en dit druk losjes op de verfvlek om deze zo veel mogelijk te absorberen.

3. Vlekken van verf op waterbasis, zoals acryl-, emulsie- en schoolverf, laten zich makkelijk onder de kraan uitspoelen zolang ze nog nat zijn. Daarna wassen in de wasmachine zoals u gewend bent.

4. Terpentine- of olieverfvlekken dept u met een doekje gedrenkt in terpentine of wasbenzine. Gebruik nooit thinner op textiel: dit breekt de vezels af en zorgt voor permanente schade. Is de vlek nog niet volledig verdwenen, behandel hem dan met Vanish of Shout en was het kledingstuk in de wasmachine.

5. Opgedroogde acrylverf vormt een plastic laagje dat u kunt oplossen met (ontsmettings)alcohol. Zodra het laagje loslaat kunt u spoelen onder stromend water. Ingedroogde terpentineverf kunt u zoveel mogelijk met een mes van het textiel schrapen. Vervolgens behandelen met wasbenzine en terpentine.