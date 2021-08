Premium Het beste van De Telegraaf

Als je in Boxtel bent moet je dit restaurant zeker niet overslaan

Door Pieter Nijdam Kopieer naar clipboard

Nederland , Haarlem , bakenessergracht 109. 26062021. 26 juni 2021. Chefs Daniël Damen en Kevin Kion in keuken ; Opdracht nummer: 10046940A Foto and copyright Amaury Miller restaurant mano haarlem culinair eten gastronomie vrij amaury miller chef sterrenchef uit eten ober Ⓒ foto’s Amaury Miller

Ah, daar hebben we eindelijk weer een vrouwelijke chef. Daar zijn er in de Nederlandse gastronomie niet zo veel van. Hoewel we langzaamaan meer vrouwen in de restaurantkeukens zien, blijft het wel een typische mannenwereld.