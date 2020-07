Stroomauto oude koek

Deze elektrische Victoria van Siemens uit 1905 haalt nog steeds 30 km per uur. Ⓒ FOTO AFP

Tesla’s en andere elektrische auto’s belasten het milieu veel minder dan bolides op benzine. Hadden ze dat 100 jaar geleden maar begrepen, want toen reden in Europa en de VS duizenden stroomvoertuigen rond. Helaas legde de batterij het na 1920 af tegen de brandstoftank.